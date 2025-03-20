Россия атаковала Одессу 'Шахедами', в городе прозвучало много взрывов: первые подробности

Российские военные преступники вечером 20 марта атаковали Одессу "Шахедами". Сейчас в городе несколько пожаров, есть сообщения об отключении света. Местные власти отметили, что уже есть пострадавшие.

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В частности, о российской атаке по городу сообщили городской голова Геннадий Труханов и военный глава области Олег Кипер. Последний отметил, что прямо "сейчас Одесса в огне, российские дроны бьют по гражданским объектам в городе, есть пострадавшие".

Об этом также сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В свою очередь, мэр Одессы обратился к жителям города, призывая их быть внимательными. Он также отметил, что атака продолжается, и призвал одесситов оставаться в безопасных местах.

"Киевский район, будьте внимательны! В южных районах города слышны взрывы, будьте в безопасных местах. Атака продолжается! Одесса, пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!" – подчеркнул Труханов.

Военные мониторы сообщили, что из-за указанной атаки ранена несовершеннолетняя девочка.

По сообщению Олега Кипера, "есть повреждение гражданской инфраструктуры, в том числе жилой многоэтажки, торгового центра и магазинов".

По данным на полночь, пострадали три человека. Среди них есть несовершеннолетние, уточнил глава ОВА.

"В результате российской атаки в трех локациях вспыхнули мощные пожары. Также есть локальные аварийные отключения электроэнергии в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы", – добавил он.

Воздушная тревога в регионе продолжается, есть вероятность повторных вражеских ударов.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что оккупанты изменили свою тактику.

"Одесса, держитесь. РФ сейчас несколько изменила тактику атак украинских городов дронами – пытаются действовать большим количеством, чтобы попытаться перегрузить ПВО, мобильные группы, РЭБ", – отметил он.

"С высоты 2000 м дрон резко снижается и заходит на цель, что очень влияет на точность. То есть это просто террор ради террора. Такие налеты – чистые убийства, разрушения и устрашения", – пояснил руководитель ЦПД.

В Одессе фиксируются локальные аварийные отключения света в ряде районов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 17 марта, российские оккупанты также совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. В результате вражеских обстрелов получили повреждения гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Кроме того, пострадал один человек.

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