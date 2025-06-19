Защитники неба обезвредили 88 дронов РФ, но есть и попадания в ряде локаций – Воздушные силы

Страна-агрессор Россия в ночь на 19 июня запустила по Украине более сотни ударных и имитационных дронов. В течение ночи и утра четверга защитники неба сбили или подавили средствами РЭБ в целом 88 беспилотников.

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Вследствие вражеской атаки зафиксированы попадания вражеских средств нападения в шести локациях. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что начиная с 21:00 минувших суток агрессор атаковал 104 БПЛА (ударными типа Shahed и беспилотниками-имитаторами) из российских городов Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск и с мыса Чауда временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 88 вражеских дронов на севере, востоке, юге и в центре страны. Из них 40 были сбиты огневыми средствами поражения, а 48 – локационно потеряны/подавлены РЭБ

По данным Днепропетровской ОВА, ночью силы ПВО уничтожили над областью три вражеских беспилотника. В то же время на Николаевщине защитники сбили четыре "Шахеда".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 июня украинская противовоздушная оборона обезвредила 30 вражеских БПЛА на востоке и севере страны. Основным направлением удара РФ стали Донетчина, Днепропетровщина и Запорожье, были зафиксированы попадания в девяти локациях.

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