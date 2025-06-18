Россия ночью ударила по Украине 58 дронами: обезврежены 30 средств воздушного нападения

В ночь на 18 июня Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 58 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 30 из них: сбиты 12 БпЛА, еще 18 дронов не достигли целей, в частности из-за действия РЭБ.

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Последствия российской атаки зафиксированы в нескольких областях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Воздушную атаку российские войска начали с 23.00 17 июня. В течение ночи противник атаковал 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Курск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Основные направления удара - Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 30 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке и севере страны. 12 – сбиты огневыми средствами поражения, 18 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 9 локациях", – отметили в Воздушных силах.

Под ударами российских дронов ночью оказалось Запорожье: на город враг направил 13 беспилотников. Как рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в облцентре выбиты окна в многоэтажках, горели авто, вспыхнули пожары в складских помещениях площадью 100, 300 и 800 м кв.

"Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины. Экстренные и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий атаки", – отметил Федоров, опубликовав также фото с мест прилетов.

Напомним, накануне, 17 июня, Россия массированно атаковала Одессу дронами. Известно о двух жертвах, пострадали 17 человек, среди них – беременная женщина.

В Киеве в результате комбинированной атаки России 17 июня также погибл по меньшей мере 21 человек, есть много пострадавших.

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