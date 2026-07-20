Россия атаковала Сумы с помощью дронов: поразила многоэтажный дом и "Эпицентр", есть пострадавшие. Фото

Вечером российские войска нанесли удар по Сумам с помощью ударных беспилотников. В результате ударов были повреждены многоэтажный жилой дом и торговый центр "Эпицентр"; известно как минимум о трёх пострадавших, среди которых двое детей.

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О последствиях атаки сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Также информацию обнародовала Национальная полиция. По словам Григорова, предварительно российские военные применили реактивный беспилотник.

"Сохраняется угроза повторных ударов. Находитесь в безопасных местах и не приближайтесь к месту попадания", – призвал он.

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Первый удар пришелся по жилому району города. В результате попадания была повреждена многоэтажная здание. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии их число возросло до трех.

Среди пострадавших – женщина и двое детей. Одного ребенка госпитализировали, информацию о его состоянии уточняют. Женщине и второму ребенку медики оказали помощь на месте без госпитализации.

Отдельно в ОВА сообщили, что в результате одного из российских ударов возник масштабный пожар на территории торгового центра "Эпицентр". Информация о возможных пострадавших в этом эпизоде на момент сообщения уточнялась.

Ход ликвидации

На местах ударов работают спасатели, медики, полицейские и другие экстренные службы. Полиция документирует последствия атаки, следственно-оперативные группы собирают доказательства для дальнейшего расследования очередного военного преступления РФ.

По словам главы ОГА, ликвидация пожара в торговом центре значительно затруднена. Российские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу для спасателей и других служб. Из-за опасности повторных атак работы по ликвидации последствий продолжаются в условиях повышенного риска.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 15 июля, был нанесен авиаудар по Сумам. В результате атаки есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Удары пришлись по районам с интенсивным движением людей и объектам инфраструктуры.

Кроме того, 14 июля оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по Сумам. Пострадали семь человек. Среди них – ребенок.

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