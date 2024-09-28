Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 'Шахедами': Силы обороны сбили 71 вражескую цель

В ночь на 28 сентября Россия снова атаковала Украину. В воздушном пространстве нашей страны фиксировались 77 средств воздушного нападения противника.

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Украинские воины уничтожили 69 российских дронов-камикадзе и две ракеты. О результатах ночного боя рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Так, атаку враг начал еще около 19 часов 27 сентября, продолжалась она до 8 утра 28 сентября. За это время радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 77 средств воздушного нападения противника.

В этот раз захватчики атаковали Украину с помощью:

двух баллистических ракет "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

из оккупированного Крыма; двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области;

из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области; 73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курска, Приморско-Ахтарска, Орла РФ и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях", – говорится в сообщении.

В ВС также добавили, что одна из российских дронов полетел назад, в Россию, еще три были локационно потеряны на территории Украины.

Так, в Николаевской области защитники неба приземлили три российских ударных дрона.

Еще одна воздушная цель была поражена в Ривненской области.

"Силы ПВО этой ночью сбили над Ривненщиной воздушную цель врага. Обломки во время падения повредили воздушную линию электропередач, а также забор и беседку на территории частного хозяйства. Люди не пострадали. Без света осталось 70 потребителей. На месте работают соответствующие службы", – рассказал руководитель Ровенской ОВА Александр Коваль.

А в Одесской области, как сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, в результате вражеской ракетной атаки в Белогород-Днестровском районе занялась и была частично разрушена база отдыха.

"Также выгорели два рядом припаркованных легковых автомобиля. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 кв м. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", – отметил он.

Напомним, накануне Россия нанесла удары по Харькову и Купянщине: сообщалось о раненых и повреждении значительного количества частных домов.

Кроме того, 27 сентября оккупанты ударили по Измаилу. В результате атаки три человека погибли, среди раненых – дети.

В тот же день россияне атаковали баллистической ракетой Кривой Рог. Зафиксирован прямой прилет по полицейскому управлению в Кривом Роге. По состоянию на 19 часов вечера было известно о трех погибших сотрудниках полиции, еще шесть человек получили ранения. Под завалами тогда искали еще одного человека, не выходившего на связь с родными.