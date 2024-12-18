Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО уничтожили 51 вражеский БпЛА, остальные локационно потеряны

В ночь на 18 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. На украинские города и села российские войска запустили 81 дрон разных типов.

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Силы ПВО уничтожили 51 вражеский беспилотник, оставшиеся – имитационные БпЛА – локационно потеряны. Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Запускать дроны по Украине враг начал с 19:00 17 декабря, летели они ночью из российских Брянска, Курска, Миллерово и Орла.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 51 ударного БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий)", – отметили в Воздушных силах.

Там подчеркнули: в регионах, где работала ПВО, прилетов дронов не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На Днепропетровщине, как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, во время атаки сбиты 5 дронов-камикадзе. В частности, дронами и тяжелой артиллерией враг атаковал Никопольский район.

"Повреждены 2 частных дома и газопровод. Погибших и пострадавших нет", – рассказал Лысак о последствиях атак.

В Хмельницкой области "Шахеды" ночью тоже сбивали.

"Сегодня ночью наши силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 2 БПЛА типа "Шахед". По состоянию на этот час обращений по поводу травмированных или повреждения имущества не поступало", - подчеркнул глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Мощное воздушное сражение минувшей ночью происходило и в небе над Черкасщиной.

"С прошлого вечера в области работали силы ПВО. Враг снова атаковал ударными дронами. Наши защитники дали достойный отпор, уничтожив в черкасском небе 13 "шахедов". Без последствий для инфраструктуры", – рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, 16 декабря россияне ударили по жилому сектору Купянска. Разрушениям подверглись жилые дома в городе. Один мужчина погиб на месте, другой скончался от полученных ранений в больнице, о его смерти стало известно к утру.

Также во время утренней атаки дронов 17 декабря в Киевской области фиксировались повреждения в результате падения обломков.