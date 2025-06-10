Над Украиной за ночь обезвредили российскую баллистику, крылатые ракеты и 277 дронов, есть попадания в ряде локаций – Воздушные силы

Силы обороны в ночь на вторник, 10 июня, сбили над Украиной семь баллистических и крылатых российских ракет. Также защитники неба обезвредили 277 дронов –ударных и имитационных.

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Очередное вражеское нападение продолжалось с 20:00 минувших суток и основным направлением его удара была столица Украины – город Киев. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 11 локациях, падение сбитых (обломки) в 16 локациях", – проинформировали военные.

Отмечается, что на этот раз агрессор применил для атаки 322 средства воздушного нападения:

– 315 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов (с направлений Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ);

– две баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области РФ;

– пять крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 вторника противовоздушной обороной обезврежено 284 цели, из которых 220 сбиты огневыми средствами, 64 – локально потеряны.

Речь идет о сбитии всех семи ракет, 213 "Шахедов", а также 64 беспилотниках, которые были локально потеряны/подавлены РЭБ.

Этой ночью россияне массированно атаковали Киев: кроме "Шахедов", запустили и баллистику. Последствия зафиксированы в семи районах столицы: повреждены дома, возникли пожары на нескольких локациях. Пострадали четыре человека.

Одессу военные преступники атаковали по меньшей мере десятью дронами. Под вражеский удар в городе попали жилые дома, роддом, админздание станции экстренной медицинской помощи, спорткомплекс, зоопарк, здание железнодорожного вокзала. В городе погибли два человека, еще девять пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июня Россия запустила по Украине рекордное количество – 479 – дронов, а также два десятка ракет. Силы обороны отбили атаку, обезвредив 19 ракет и 460 БПЛА. Вражеское нападение привело к попаданиям в десяти локациях и падению обломков целей – в 17.

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