На Украину летело рекордное количество "Шахедов" и 20 ракет: обезврежено 479 целей РФ, из-за атаки есть попадания в ряде локаций

Силы обороны Украины в ночь на 9 июня отбили массированную атаку России, которая применила для ударов по нашим городам 499 средств воздушного нападения. Защитники неба в целом обезвредили 460 вражеских ударных дронов и 19 ракет.

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Российская атака, которая продолжалась с 20:00 минувших суток, привела к попаданиям в десяти и падению обломков целей – в 17 локациях. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ и областных военных администрациях.

Отмечается, что враг атаковал Украину:

– 479 (рекордное количество) ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов (с направлений Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ);

– четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ;

– десятью крылатыми ракетами Х-101 из Саратовской области РФ;

– тремя крылатыми ракетами Х-22 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

– двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

– одной крылатой ракетой Х-35 из временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 защитники обезвредили 479 средств воздушного нападения врага. Из них 292 были сбиты огневыми средствами, 187 – локально потеряны, а именно:

– 277 "Шахедов" сбито, 183 – локально потеряны/подавлены РЭБ;

– сбиты все 10 ракет Х-101;

– все четыре "Кинжала";

– обе ракеты Х-31П;

– одну ракету Х-35;

– две ракеты Х-22 не достигли целей (локально потеряны).

По данным ОВА, этой ночью только в пределах Черкасщины защитники неба обезвредили 33 российских дрона, от обломков которых зафиксированы повреждения в Черкасском и Золотоношском районах.

Ночью в Миргородском районе Полтавщины в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач. Энергетики оперативно восстановили электроснабжение благодаря резервной линии.

В то же время под массированной атакой РФ оказалась Ривненщина – там пострадал человек.

В Киеве из-за атак дронов повреждено офисное здание в Дарницком районе.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение ночи и утра 8 июня Силы обороны обезвредили над Украиной 40 российских дронов – ударных и имитационных. Страна-агрессор применила значительно больше средств нападения, в частности ракеты, из-за чего были зафиксированы попадания в пяти локациях.

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