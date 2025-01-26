Россия атаковала Украину 72 дронами: защитники неба сбили полсотни целей

Силы обороны в ночь на 26 января отразили очередную дроновую атаку со стороны страны-агрессора РФ на мирные регионы Украины, которая продолжалась с вечера минувших суток. По состоянию на утро воскресенья подтверждено сбитие полсотни беспилотников над восьми областями.

Видео дня

Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ. Под ударами вражеских БПЛА оказался Харьков, там зафиксированы повреждения в нескольких районах.

Отмечается, что с 19:00 субботы войска РФ из районов городов Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск атаковали Украину 72 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 50 вражеских БПЛА в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Еще девять российских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий), один остался в воздушном пространстве страны, по нему продолжалась боевая работа.

Ночью в небе над Сумщиной силы ПВО сбили семь "Шахедов", на Хмельнитчине уничтожили 12 вражеских дронов. Еще шесть беспилотников сбили бойцы из воздушного командования "Восток" над Днепропетровщиной.

Атаки дронов подвергся Харьков: вечером вражеский БПЛА ударил вблизи многоэтажки в Шевченковском районе города, а ночью под ударом оказался частный дом в Основянском районе – повреждены здания и авто, но обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 января РФ привлекла для ударов по Украине 61 дрон и две управляемые авиаракеты Х-59/69. Защитники неба уничтожили обе вражеские ракеты и 46 БПЛА, сбитые цели привели к повреждениям на Киевщине, Черкасщине и Хмельнитчине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!