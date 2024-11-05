Россия ночью снова атаковала Украину: силы ПВО уничтожили 48 'Шахедов' и две ракеты

Россия в ночь на 5 ноября Россия устроила очередную атаку на Украину, запустив 79 БпЛА и две управляемые авиационные ракеты. Силы ПВО уничтожили 48 российских дронов-камикадзе и обе Х-59/69.

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Еще 30 "Шахедов" и дронов неустановленного типа были локационно потеряны, а один вернулся в РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ночью российские войска направили на украинские города и села 79 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа. Запускали их захватчики из российских Брянска, Курска и Орла.

Также оккупанты применили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 для удара по Одесщине (запускали их с Черного моря), а также атаковали управляемыми авиабомбами Херсонщину.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48 вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях. 30 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах один – вернулся в Россию", – отметили в Воздушных силах.

На Сумщине ночью украинские воины сбили 14 российских "Шахедов".

"Спасибо подразделениям ПВО Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны ВСУ, Национальной гвардии за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни. Всего с начала года наши Защитники неба ликвидировали 476 российских "стервятников", – отметили в Сумской областной военной администрации. .

Сбивали вражеские дроны-камикадзе ночью и над Черкащиной.

"С ночи наше небо разрывали вражеские БпЛА. По воздушным целям работали средства ПВО. По предварительным данным, в пределах нашей области уничтожено 6 "шахедов". Обращений к экстренным службам о пострадавших или повреждении имущества пока нет. Спасибо нашим защитникам!" – подчеркнул руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, в полночь россияне атаковали Харьков КАБами. В городе раздалась серия взрывов. Удары пришлись по Шевченковскому и Киевскому районам.

Также сообщалось, что в этом году Россия использует в десять раз больше "Шахедов", как этому противодействовать – решали на Ставке Верховного главнокомандующего. В частности, речь шла об усилении ПВО в регионах, где это наиболее необходимо, разработке новых решений в борьбе с КАБами, усилении мобильных огневых групп.