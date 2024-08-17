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Россия атаковала Украину ракетой и "Шахедами": силы ПВО уничтожили все 14 вражеских дронов

Лилия Рагуцкая
War
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Россия атаковала Украину ракетой и 'Шахедами': силы ПВО уничтожили все 14 вражеских дронов

Российские войска в ночь на 17 августа устроили очередную атаку на Украину. Захватчики запустили "Искандер" по городу Сумы и атаковали украинские города 14 дронами-камикадзе.

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Силы ПВО уничтожили все российские "Шахеды". Об итогах ночного воздушного боя рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Россия атаковала Украину ракетой и "Шахедами": силы ПВО уничтожили все 14 вражеских дронов

Олещук рассказал, что россияне во время последней атаки ударили крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы. Запускали ракету оккупанты из Воронежской области РФ.

Также на украинские города враг направил 14 ударных дронов типа "Шахед" из российских районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

"Все 14 шахедов сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях", – отметил Олещук, поблагодарив защитников неба над Украиной за эффективную боевую работу.

Напомним, тревога из-за запуска россиянами "Шахедов" начала распространяться по Украине на исходе суток 16 августа. Дроны-камикадзе, как сообщалось, захватчики запустили с северо-восточного направления.

Также сообщалось, что вечером накануне в Николаевской области россияне атаковали дроном автомобиль полиции. Ранения получили три сотрудника отделения полиции №7 Николаевского районного управления.

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