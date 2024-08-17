Россия атаковала Украину ракетой и 'Шахедами': силы ПВО уничтожили все 14 вражеских дронов

Российские войска в ночь на 17 августа устроили очередную атаку на Украину. Захватчики запустили "Искандер" по городу Сумы и атаковали украинские города 14 дронами-камикадзе.

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Силы ПВО уничтожили все российские "Шахеды". Об итогах ночного воздушного боя рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Олещук рассказал, что россияне во время последней атаки ударили крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы. Запускали ракету оккупанты из Воронежской области РФ.

Также на украинские города враг направил 14 ударных дронов типа "Шахед" из российских районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

"Все 14 шахедов сбиты расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях", – отметил Олещук, поблагодарив защитников неба над Украиной за эффективную боевую работу.

Напомним, тревога из-за запуска россиянами "Шахедов" начала распространяться по Украине на исходе суток 16 августа. Дроны-камикадзе, как сообщалось, захватчики запустили с северо-восточного направления.

Также сообщалось, что вечером накануне в Николаевской области россияне атаковали дроном автомобиль полиции. Ранения получили три сотрудника отделения полиции №7 Николаевского районного управления.