По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

В ночь на 16 августа российские оккупационные войска запустили против Украины ударные беспилотники типа Shahed. Часть регионов Украины охватила воздушная тревога.

Видео дня

В Telegram Воздушных сил ВСУ предупредили об угрозе применения враждебных БПЛА в Сумской области. Вражеское железо двигалось в юго-западном направлении.

Позже военные уточнили направления движения вражеских БПЛА в Украине:

– БпЛА над Черкассами, курс юго-западный;

– БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный;

– БпЛА в северной и западной части Полтавской области, курс юго-западный;

– БпЛА в северной части Черкасской области, курс юго-западный;

– БпЛА в районе Каменского водохранилища, курс юго-западный.

Напомним, минувшей ночью украинские ПВО уничтожили пять российских беспилотников, среди которых было три дрона-камикадзе типа Shahed-131/36. В то же время, Россия во время этой атаки ударила по Украине баллистикой. Противовоздушная оборона работала в пяти регионах. Также оккупанты нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".

15 августа в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БПЛА обнаружил местный житель в километре от берега. Обломки подняли из воды с помощью специального оборудования и доставили на берег для дальнейшего исследования.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы 58 ОМБр показали, как готовятся к ночной охоте на российские "Шахеды". Для выполнения таких задач защитники снабжены надежным оружием.

– Издание Forbes сообщило, что в июле 2024 года Силы обороны Украины обошли Россию по количеству и качеству ударов, нанесенных дальнобойными БПЛА. РФ атаковала нашу территорию 426 дронами-камикадзе типа "Шахед", а Украина нанесла удары более чем 520 дронами дальнего радиуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!