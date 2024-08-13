Охотники готовы к охоте: в ВСУ показали мобильную группу, которая сбивает 'Шахеды'. Фото

Бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады показали, как готовятся к ночной охоте на российские "Шахеды". Для выполнения таких задач защитники обеспечены надежным оружием.

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Соответствующие фото опубликовали в Facebook 58-й омбр. Там отметили, что бойцы готовы к встрече с "хищниками".

"На их клыки и когти имеем надежное оружие. Хороших вам трофеев, ребята!" – отметили на странице бригады.

Напомним, что ночью 13 августа украинские ПВО отражали атаку России, которую та совершила 40 средствами воздушного нападения. В частности, силы ПВО уничтожили 30 из 38 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36.

В то же время враг нанес удары двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 баллистического типа из Воронежской области РФ.

Совместными усилиями защитники неба уничтожили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ГПСУ показали, как проводят активные тренировки, чтобы эффективно сбивать вражеские воздушные цели. Защищать нас во время российских обстрелов Герои могут и днем и ночью.

– Ранее украинские военные впервые показали применение в боевых условиях немецкой системы ПВО Skynex в стационарном варианте на вооружении ОК "Запад". Она способна нейтрализовать одним залпом небольшой рой дронов.

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