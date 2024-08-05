Тренировки день и ночь: пограничники показали, как готовятся противодействовать воздушным угрозам. Видео

Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины проводят активные тренировки, чтобы эффективно сбивать вражеские воздушные цели. Защищать нас во время российских обстрелов Герои могут и днем, и ночью.

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Соответствующее видео в понедельник, 5 августа, опубликовала в Telegram-канале пресс-служба ГПС Украины. Дата и локация съемки не раскрываются в целях безопасности.

Во время учений на полигоне воины мобильных огневых групп запускали в небо белые воздушные шары в качестве целей. Их сбивали в том числе со стрелкового оружия. Ночью цели подсвечивали прожекторами.

"Чувство расстояния, порядок прицеливания, ведение стрельбы и внимание к работе над ошибками: пограничники тренируются день и ночь противодействовать воздушным угрозам", – подписала эффектные кадры пресс-служба пограничников.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее бойцы Госпогранслужбы уничтожили очередные позиции российских войск возле временно оккупированного города Кременная на Луганщине.

– Подразделение Quick Death из рядов Харьковского пограничного отряда показало видео ликвидации российской гаубицы с помощью FPV-дрона. Это произошло на Харьковском направлении.

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