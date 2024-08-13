Россияне ночью атаковали Украину ракетами и 'Шахедами': силы ПВО сбили большинство вражеских целей

Защитники неба Украины ночью 13 августа отбивали атаку России, которую та совершила 40 средствами воздушного нападения. В частности, силы ПВО уничтожили 30 из 38 дронов-камикадзе типа Shahed-131/36.

Вместе с тем враг нанес удары двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты атаковали двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23 баллистического типа из Воронежской области РФ. А 38 ударных БПЛА они запустили из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

Сбивали вражеские целые воины мобильных огневых групп Сил обороны, авиация, зенитные ракетные подразделения, также работали средства РЭБ Воздушных сил.

Совместными усилиями защитники неба уничтожили 30 "Шахедов" в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Видео дня

В ночь на 13 августа российские ударные БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в нескольких районах Черниговщины. Среди них о поражении сообщалось в городе Бахмач Нежинского района.

На Черкасщине защитники неба сбили один дрон-камикадзе. Еще два – на Днепропетровщине, при этом в Криворожском районе области вражеский БПЛА атаковал Грушевскую громаду, без потерь.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной атаки 11 августа Россия тоже выпустила по Украине четыре баллистических ракеты KN-23 северокорейского производства. Кроме этого, враг атаковал 57 "Шахедами", из которых силы ПВО сбили 53 цели.

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