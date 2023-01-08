Россия атаковала Запорожье кассетными боеприпасами, есть разрушения. Фото

Российские военнослужащие в ночь на 8 января обстреляли южные окрестности Запорожья запрещенными кассетными боеприпасами. В результате ударов повреждены складские и другие вспомогательные помещения.

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Атаку оккупантов подтвердил глава Запорожской ОГА (ОВА) Александр Старух в Telegram. По состоянию на 9:00 воскресенья данных о пострадавших не было.

Старух отметил, что над уничтожением российских боеприпасов, которые не разорвались, работают саперы.

"Держим строй, не забываем о собственной безопасности!" – подытожил глава областной военной администрации.

Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 государствах, но захватчики часто применяют их для разрушения нашей страны и убийства мирных жителей. Крупнейшие производители кассетных БК – РФ, Китай и США – Конвенцию по кассетным боеприпасам не подписывали.

Этот тип снарядов разбрасывает суббоеприпасы (боевые припасы меньшего размера) на больших площадях. При этом снаряды могут не взорваться при ударе, создавая таким образом долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними.

Как писал OBOZREVATEL:

– В 2022 году на временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики похитили 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур. Всю прибыль забрали ставленники Кремля – местные "гауляйтеры".

– Ранее издание Financial Times, исследовав набор документов, включая счета-фактуры, грузовые манифесты, квитанции и сертификаты происхождения, установило схему, по которой Россия вывозила зерно из оккупированной Запорожской области и продавала за рубежом.

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