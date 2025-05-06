Россия атаковала Запорожье: в городе повреждены здания, под завалами находятся люди

Вечером 6 мая российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате этого повреждены здания, а под завалами могут находиться люди.

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Экстренные службы работают на места попаданий. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram, призвав жителей оставаться в безопасных местах до окончания воздушной опасности.

Сначала Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, а впоследствии сообщил о работе ПВО. После этого прозвучали первые взрывы.

"Из-за атаки россиян в городе изуродованы здания. Предварительно, под завалами находятся люди. Экстренные службы направляются на места попаданий", — написал он.

Глава ОВА добавил, что в результате российской атаки в одном из районов города произошел пожар.

По предварительной информации, враг совершил атаку на объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия вечером 1 мая нанесла удары по Запорожью, которые привели к повреждению многоэтажек, университета и объекта инфраструктуры. В результате действий военных преступников пострадал 31 человек, среди них — два ребенка.

Кадры первых минут после удара российских оккупантов по Запорожью показал первый заместитель главы патрульной полиции Алексей Билошицкий. В частности, на видео слышно крик женщины о том, что ее сын горит.

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