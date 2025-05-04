'У меня сын горит там': полиция показала жуткие кадры после удара РФ по Запорожью. Видео

Страна-террорист Россия вечером 1 мая нанесла удары по Запорожью, повлекшие повреждение многоэтажек, университета и объекта инфраструктуры. В результате действий военных преступников пострадали десятки человек, в том числе дети.

Видео дня

Кадры первых минут после удара российских злоумышленников по Запорожью обнародовал первый заместитель главы патрульной полиции страны Алексей Белошицкий. В частности, на видео можно услышать, как одна из женщин кричит спасателям, что ее сын горит.

"Атака вражеских дронов превратила вечерние улицы в зоны трагедии. Разрушены дома и раненые люди – последствия ночного террора в разных районах города. Мы вместе с профильными службами сразу прибыли на места попадания: оказывали медицинскую помощь раненым, деблокировали людей из горящих квартир, помогали с эвакуацией", – отметил полицейский.

Не только правоохранители – каждый на месте выполнял свою работу слаженно, как "единый механизм в борьбе за человеческие жизни", потому что хотя наш враг коварен, "мы сильны именно вместе" добавил Белошицкий.

Правоохранитель также призвал людей "не игнорировать сигналы воздушной тревоги".

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье российские дроны попали по частным домам, многоэтажкам, учебным заведениям, объектам инфраструктуры. Сообщалось, что люди оказались под завалами – к ликвидации последствий российского преступления привлекалось 102 спасателя.

В ООН также отметили усиление российских обстрелов Украины на фоне роста дипломатических усилий по прекращению войны. Хотя последние недели сказались на активных попытках наладить мирные переговоры, обстрелы оккупантами украинских городов не прекращаются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!