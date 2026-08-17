УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия атаковала жилые дома в Одесской области: среди пострадавших есть дети. Фото и видео

Илья Рябинин
War
3 минуты
1,4 т.
Последствия ударов по Одесской области
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Российская армия нанесла удар по Одесской области баражирующими боеприпасами "Бандероль". В результате атаки ранены четыре человека, в том числе двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации. На месте атаки вспыхнул пожар.

Что известно

По предварительной информации, в результате вражеского удара пострадал частный жилой дом. Полностью разрушена крыша здания, взрывной волной также повреждены прилегающие частные домовладения.

Последствия атаки в Одесской области.
Последствия атаки в Одесской области.
Последствия атаки в Одесской области.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер, в свою очередь, сообщил, что среди раненых двое 16-летних юношей. Их и еще двоих госпитализировали в больницу.

"На других участках поврежден ресторан. Известно об одном пострадавшем", – заявил чиновник.

Последствия атаки в Одесской области.
Последствия атаки в Одесской области.

В пресс-службе ГСЧС сообщили о частичном разрушении и возгорании крыши частного дома и сухой травы рядом с ним. Все очаги пожара удалось ликвидировать.

Последствия атаки в Одесской области.
Последствия атаки в Одесской области.

Напомним, что в понедельник, 17 августа, российская ракета-дрон "Бандероль" впервые залетела на территорию Молдовы из Одесской области. Вражеский снаряд пересек административную границу между двумя странами.

Последствия атаки на Одесскую область.

Кроме того, 16 августа ВС РФ дважды за день нанесли удар по пригороду Одессы. Оккупанты атаковали почтовое отделение, расположенное в одном из торговых центров, а также частные дома.

Последствия атаки в Одесской области.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 августа россияне нанесли удар по Одессе: в областном центре повреждена инфраструктура. До этого захватчики наносили удары по городу вечером накануне. Тогда вражеский беспилотник попал в 5-й этаж жилого дома.

А днём 11 августа в Одесской области российские террористы атаковали грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Война в УкраинеРоссийские обстрелыракета "Бандероль"ГСЧСпострадал ребенок
Редакционная политика