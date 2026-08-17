Россия атаковала жилые дома в Одесской области: среди пострадавших есть дети. Фото и видео

Российская армия нанесла удар по Одесской области баражирующими боеприпасами "Бандероль". В результате атаки ранены четыре человека, в том числе двое детей.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации. На месте атаки вспыхнул пожар.

Что известно

По предварительной информации, в результате вражеского удара пострадал частный жилой дом. Полностью разрушена крыша здания, взрывной волной также повреждены прилегающие частные домовладения.

Главные истории дня

Глава Одесской ОГА Олег Кипер, в свою очередь, сообщил, что среди раненых двое 16-летних юношей. Их и еще двоих госпитализировали в больницу.

"На других участках поврежден ресторан. Известно об одном пострадавшем", – заявил чиновник.

В пресс-службе ГСЧС сообщили о частичном разрушении и возгорании крыши частного дома и сухой травы рядом с ним. Все очаги пожара удалось ликвидировать.

Напомним, что в понедельник, 17 августа, российская ракета-дрон "Бандероль" впервые залетела на территорию Молдовы из Одесской области. Вражеский снаряд пересек административную границу между двумя странами.

Кроме того, 16 августа ВС РФ дважды за день нанесли удар по пригороду Одессы. Оккупанты атаковали почтовое отделение, расположенное в одном из торговых центров, а также частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 августа россияне нанесли удар по Одессе: в областном центре повреждена инфраструктура. До этого захватчики наносили удары по городу вечером накануне. Тогда вражеский беспилотник попал в 5-й этаж жилого дома.

А днём 11 августа в Одесской области российские террористы атаковали грузовик с цистерной, в которой находились остатки масла. В результате удара погибли два человека, ещё трое пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!