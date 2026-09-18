Россия била дронами и КАБами: на Одесщине в результате вражеской атаки пострадали три человека. Фото и видео

Российская армия нанесла удары с помощью беспилотников и КАБ по Одесской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, один из них был госпитализирован.

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Также зафиксированы значительные разрушения и пожары. О последствиях российского террора сообщили Главное управление ГСЧС Одесской области и областная прокуратура.

Враг наносил удары по Одессе и области

"Вчера вечером и сегодня ночью Россия атаковала город Одессу и область. В результате попаданий повреждения получило одно из предприятий, а также произошла серия разрушений и пожаров", – говорится в сообщении.

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В результате атаки пострадали три человека: 37-летняя и 70-летняя женщины, а также 71-летний мужчина. Одна из пострадавших была госпитализирована в больницу.

Кроме того, в результате обстрела разрушен частный дом и повреждены лицей, медпункт, шесть жилых домов, две теплицы и два автомобиля.

Несмотря на повторяющиеся сигналы воздушной тревоги и постоянную угрозу, из-за которых спасателям приходилось прерывать работу, пожарные ликвидировали все очаги возгорания.

Ликвидировали последствия атаки более 130 спасателей ГСЧС и 35 единиц техники.

"Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отмечается в сообщении.

Напомним, утром 18 сентября российские оккупанты атаковали Фастовский район в Киевской области. В результате удара вражеских беспилотников пострадали пять человек, в том числе трое детей. Несовершеннолетние были госпитализированы.

Как писал OBOZ.UA, поздно вечером 17 сентября оккупанты нанесли удар дроном по торговому центру "Амстор" в Запорожье. На месте возник крупный пожар. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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