Россия больше не использует Крымский мост для снабжения своих войск в Украине – The Independent

Страна-агрессор Россия, вероятно, перестала использовать незаконно построенный Керченский мост в захваченном Крыму для транспортировки войск и техники на оккупированные территории Украины. Москва перешла на использование сухопутных маршрутов через захваченную территорию.

Об этом пишет издание The Independent с ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков частного разведывательного агентства Molfar. Журналисты пишут, что использование Россией Крымского моста значительно сократилось после атаки 17 июля 2023 года.

Агентство Molfar, как говорится в материале, проанализировало снимки Maxar, на которых видно, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда. Только один российский грузовой поезд с примерно 55 вагонами с топливом был замечен на мосту 29 февраля.

В марте и апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил. Агентство использовало для своего анализа комбинацию изображений Maxar, подсчет вагонов и идентификацию грузов.

Использование Россией Крымского моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью беспилотников и взорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.

По словам Василия Малюка, главы Службы безопасности Украины, до атаки 17 июля Россия ежедневно пропускала через мост более 40 поездов с оружием.

Как сообщил генеральный директор Molfar Артем Старосек, решение российский властей прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

Он считает, что Украине следует сосредоточиться на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы соединить оккупированные территории с Крымом и материковой частью РФ. Новая железнодорожная линия, которая идет от Акимовки в Мелитополе и тянется в Бердянск и Мариуполь, прежде чем достичь Ростова в России, вероятно, будет использоваться российскимі войскамі для нового наступления.

Эта дорога включает в себя 63 км новых путей и около 140 км восстановленных и ее строительство может быть завершено до конца года.

"Именно эти пути сейчас представляют более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста. Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла удовлетворить потребность Украины в целевых активных точках поставок российских боеприпасов", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, полковник запаса ВСУ Петр Черник уверен, что незаконный Крымский мост рано или поздно окажется под ударом Сил обороны Украины. Однако к этой атаке нужно хорошо подготовиться: залп должен быть массированным, так как одномоментно разрушить нужно не одну-две секции переправы, а больше.

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