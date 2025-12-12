Россия бросает солдат 'на мясо': ВСУ опровергли захват врагом Новоданиловки на Запорожье

Информация о якобы захвате российскими войсками Новоданиловки в Запорожской области не соответствует действительности. Силы обороны юга Украины опровергли эти заявления и подтвердили, что населенный пункт находится под контролем украинских защитников. Событие произошло на фоне активных боевых действий на Запорожском направлении.

Об этом Силы обороны юга сообщили на своей официальной странице в Facebook. В сообщении военные обнародовали видео, на котором двое российских бойцов добровольно сдаются в плен украинским защитникам вблизи Новоданиловки. В ведомстве также отметили, что распространенная ранее информация о захвате села не имеет подтверждения.

Низкий моральный дух

В Силах обороны юга обратили внимание на состояние российских подразделений, которые действуют на этом направлении. По словам военных, только за одни сутки в зоне их ответственности в плен сдались 12 российских военнослужащих. В сообщении отмечается, что причиной этого является низкий моральный дух личного состава противника.

"Оккупанты имеют слишком низкий моральный дух, вызванный бесчеловечным отношением, ужасными условиями и безответственными решениями командования, которое отправляет своих солдат на мясо. Они отказываются погибать ни за что, а потому принимают единственно правильное решение", – говорится в заявлении.

Плен и безопасность

Украинские военные сообщили, что пленным было обеспечено сопровождение и надлежащие меры безопасности. По словам бойцов, это сделали для того, чтобы при выводе из района боевых действий российских военнослужащих "по дороге их не минусовали свои же".

Ситуация вблизи Новоданиловки остается контролируемой, а Силы обороны юга продолжают выполнять боевые задачи на Запорожском направлении, отражая атаки противника и фиксируя случаи добровольной сдачи в плен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Александровском направлении (Днепропетровская область) двое бойцов 67 отдельной механизированной бригады взяли в плен шестерых российских военнослужащих. В ходе проведенной операции российская артиллерия пыталась ликвидировать своих солдат.

