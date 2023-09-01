Россия через фейковые сайты собирает данные о воинах ВСУ и их семьях: СМИ раскрыли замысел оккупантов

Страна-агрессор Россия пытается обманом получить информацию про украинских военнослужащих и их семьи. Для этого в РФ создали мошеннические сайты. Полученные данные могут использоваться врагом в частности против членов семей защитников Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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Об этом 1 сентября сообщило издание "Голос Америки" с ссылкой на представителей министерства обороны США. По данным собеседников журналистов, спецслужбы РФ создали как минимум два фальшивых сайта, которые "работают" под видом ресурсов для помощи семьям пленных и пропавших без вести.

О каких именно сайтах идет речь, издание не написало.

Американские чиновники говорят, что таким образом страна-агрессор могла собрать уже тысячи записей. По их мнению, Москва использует имена, номера телефонов и адреса украинцев, чтобы определить, живет ли кто-нибудь из военных или членов их семей на оккупированных территориях.

Российские спецслужбы также используют такие ресурсы для выманивания информации про защитников Украины, которые попали в плен.

В комментарии журналистам представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко подтвердил эту информацию. Он сказал, что с помощью этих ресурсов враг занимается сбором информаци о семьях украинских воинов.

По его словам, речь может идти не только про эти два сайта, но и про десятки других, в том числе это каналы в Telegram и страницы в Facebook и Viber.

"Они также используют то, что Россия не предоставляет Украине информацию о пленных. Родные надеются, что их близкий человек не погиб, а находится в плену, и по предложению подобных ресурсов передают персональные данные", – отметил Яценко.

Предоставляя такую информацию, люди могут несознательно ухудшить положение своих родных, которые находятся в плену, говорит Яценко. По его словам, украинские военные при допросах могут часть информации скрыть, чтобы не спровоцировать избиение или худшее отношение или защитить своих побратимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские хакеры пытаются атаковать мобильные устройства бойцов Сил обороны Украины. Представители оккупантов таким образом хотят украсть важные данные о планах боевых действий на фронте.

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