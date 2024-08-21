'Россия действительно пытается отреагировать': в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные цели операции на Курщине

Соединенные Штаты обсуждают с Украиной долгосрочные цели наступления в Курской области. США продолжают сосредотачиваться на обеспечении Украины возможностью оставаться свободным и суверенным государством, способным сдерживать российскую агрессию в будущем.

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Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время прессбрифинга. Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский заявил, что наступление в Курской области преследует цель создания буферной зоны.

"Поэтому мы проводим разговоры, чтобы узнать больше об их (украинцев – ред.) целях", – добавил генерал.

Он снова подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

"Что касается операции в Курске, то они (ВСУ – ред.) явно заставили россиян отбиваться. Это, безусловно, продемонстрировало творческий подход и боевую доблесть украинцев, но когда дело доходит до их долгосрочных целей, мы все еще обсуждаем это с ними", – констатировал представитель Пентагона.

Райдер подтвердил, что Россия передислоцировала небольшое количество войск в Курскую область для реагирования.

"Россия действительно вовсю пытается отреагировать… но мы и дальше видим определенные успехи Украины в этом плане" – отметил он.

Представитель Пентагона отметил, что политика по использованию американских средств дальнего радиуса действия для ударов по территории России остается неизменной. Он подчеркнул, что не будет углубляться в детали выбора Украиной сил и средств для проведения операций.

Райдер также напомнил, что в понедельник министры обороны Украины и США обсудили по телефону текущую ситуацию на поле боя, вопросы подготовки украинских военных и подготовку к заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое запланировано на сентябрь.

Ранее сообщалось, что украинские силы продолжают продвижение в Курской области РФ. Они берут под контроль новые территории и уничтожат русские понтонные переправы еще до того, как российские их наведут.

Напомним, ранее в ISW заявили, что РФ опрокидывает силы с фронта под Курск. Аналитики также оценили, сколько их придется привлечь Кремлю для отражения операции ВСУ.

Кроме того, в Институте изучения войны констатировали, что лидер кадыровского спецназа испортил репутацию Путину, призвав срочников защищать Курщину.