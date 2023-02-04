Россия держит на боевом дежурстве в Черном море девять кораблей: есть ли среди них носители ''Калибров''

Россия на боевом дежурстве в Черном море ныне содержит девять кораблей, среди которых нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". Однако она вывела такие в Средиземное море.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ. Там рассказали о маневрах вражеских судов по состоянию на 4 февраля.

Так, кроме девяти кораблей в Черном море, в Азовском враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве одно судно.

"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – отметили в ВМС ВСУ.

Там добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили 17 судов к Азовому морю (пять из них двигались из пролива Босфор) и еще 28 – к Черному морю (10 продолжили движение в направлении Босфора).

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", – добавили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 февраля в Черном море была зафиксирована активность корабельной группировки РФ. В ОК "Юг" подчеркнули, что это может свидетельствовать о подготовке вражеских судов к выходу на боевой курс, а также о вероятности ракетных атак.

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