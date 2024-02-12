Россия держит ракетоносители в Черном море: в ВМС оценили угрозу

Российская террористическая армия вновь увеличила присутствие в акватории Черного моря. Враг вывел на боевое дежурство 6 кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр".

Общий залп ракет может достигать 24 единиц. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

По состоянию на 7:30 утра в Военно-морских силах ВСУ доложили, что в Черном море находится 5 российских кораблей, в том числе, два ракетоносителя. Однако через несколько часов военные предупредили, что российские войска вывели на боевое дежурство еще один корабль.

Силы обороны юга Украины предупредили, что к двум фрегатам добавился один малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракет.

"Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, реагируйте оперативно", – предупредили украинцев.

Также один российский корабль находился в Азовском море. В ВМС ВСУ отметили, что в течение 11 февраля в интересах России проход по Керченскому проливу совершили 7 судов к Азовскому моря, из них 4 двигались из пролива Босфор. В Черное море вошли 15 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, после уничтожения ракетного катера "Ивановец" во временно оккупированном Крыму российские войска не некоторое время даже приостановили обучающий процесс Черноморского флота РФ. Более того, уже длительное время враг продолжает концентрировать корабли исключительно в восточной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Вражескую цель отправили на дно Черного моря с помощью надводных дронов MAGURA. В ходе атаки было использовано сразу 10 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной агрессии России против Украины Силы обороны вывели из строя около трети Черноморского флота РФ. Потоплены или существенно повреждены 24 корабля и одна подлодка. Всего на вооружении Черноморского флота РФ было 74 военных судна.