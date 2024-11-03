Россия держит в Черном море корабль, который является носителем 'Калибров': свежие данные

Российские оккупанты вывели в акваторию Черного и Средиземного морей несколько кораблей, являющихся носителями крылатых ракеты "Калибр". В военных целях страна-агрессор использует и другие морские пути вблизи Украины.

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Об угрозе сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Информация была актуальна по состоянию на утро 3 ноября.

Отмечается, что в Черном море находился один вражеский корабль, который является носителем "Калибров" (общим залпом до четырех ракет).

Также российский ракетоноситель с общим залпом до восьми "Калибров" стоял в Средиземном море. В Азовском море вражеские корабли отсутствовали.

В то же время за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

– пять судов к Черному морю (из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор);

– семь судов к Азовскому морю (одно двигалось из пролива Босфор).

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, после многочисленных "бавовн" в Крыму российские оккупанты не оставили ни одного корабля в Графской бухте (другое название – Нефтяная гавань) в захваченном Севастополе. Большинство судов враг перебросил в Новороссийск, РФ.

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