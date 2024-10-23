В Нефтяной гавани оккупированного Севастополя не осталось ни одного корабля. Фото

Российские оккупанты не оставили ни одного корабля в Графской бухте (другое название – Нефтяная гавань) в захваченном Севастополе (АР Крым). Большинство судов враг перебросил в Новороссийск (РФ).

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Об этом 22 октября заявил Telegram-канал "Крымский ветер" и опубликовал фотодоказательство. Снимок сделал подписчик. "Наши глаза все видят", – отметили авторы проекта.

По их данным, в Нефтяной гавани военных кораблей страны-агрессора не было, а доки судоремонтного предприятия пустовали.

"Обычно в Нефтяной гавани днем отстаивается хотя бы один корабль из оставшихся в Севастополе. Поздно вечером, под покровом темноты, российские военные переставляют корабли, чтобы уберечь их от ударов ВСУ.

В доках 13-го СРЗ Черноморского флота РФ на ремонте нет кораблей. Ремонтировать нечего, большинство кораблей переброшены в Новороссийск", – написал "Крымский ветер".

Графская бухта (Нефтяная гавань) находится у северного берега Севастопольской бухты, близ города Инкерман, и отгорожена от остальной акватории молом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские партизаны отметили, что захватчики начали активно укреплять западное побережье оккупированного Крыма. Побережье Севастополя и подходы к нему перекрывают блокпостами, перекапывают окопами, ограждают колючей проволокой.

– В России признали, что боятся ударов Украины по полуострову. Появление на вооружении украинских Сил обороны новых систем вооружений, в частности морских дронов, а также их успешное применение вынудило РФ спасать остатки своего Черноморского флота.

– В сентябре в сети появились спутниковые фото, показывающие, что россияне спрятали свой флот в Новороссийске среди гражданских судов.

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