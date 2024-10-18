Оккупанты активно укрепляют западное побережье Крыма: в 'Атеше' раскрыли подробности. Фото

Западное побережье оккупированного Крыма русские захватчики начали активно укреплять. Побережье Севастополя и подходы к нему перекрывают блокпостами, перекапывают окопами и ограждают колючей проволокой.

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Об этом сообщают партизаны из движения "Атеш". Речь идет о так называемой Немецкой балке – наиболее известном среди "диких" пляже западного побережья оккупированного полуострова.

"Рашисты судорожно пытаются укрепить побережье. В районе Немецкой Балки были зафиксированы новые блокпосты, окопы и сектора, перекрытые колючей проволокой. Здесь все чаще останавливают автомобили и тщательно осматривают багажники и личные вещи", – рассказывают агенты "Атеш".

Партизаны уверены, что остановки авто захватчики практикуют "в поисках представителей украинского подполья".

"Оккупантам известно, что наши агенты есть среди них в разных структурах, в том числе силовых. Это приводит к сильному напряжению среди захватчиков и их помощников", – отметили в "Атеш" и заверили крымчан, что терпеть беспредел и репрессии осталось недолго.

Упомянутая Немецкая балка была закрыта для посещения еще в 2018 году. Но уже в 2022 году проход на дикий пляж был вновь открыт – одновременно там появилась военная инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 7 октября украинские военнослужащие поразили очередной важный объект российских захватчиков в Крыму. А именно – Силы обороны атаковали морской нефтяной терминал в Феодосии.

Пожар длился неделю. Там постоянно взрывались одна за другой цистерны с топливом.

После этого захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак, рассказали агенты "Атеш".

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