Россия держит в Черном море один носитель 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Россия утром 21 сентября держит в Черном море один корабль-ракетоноситель. Общий залп может составлять до четырех ракет "Калибр".

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Еще два ракетоносителя с общим залпом до 20 ракет фиксировались в Средиземном море. О ситуации и уровне угроз рассказали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 06:00 21 сентября в Черном море на боевом дежурстве находился один российский корабль, являющийся носителем "Калибров". Общий залп может составлять до четырех ракет.

В Азовском море русские военные корабли не фиксировались.

В Средиземном море россияне удерживают два корабля-ракетоносителя с общим залпом до 20 "Калибров".

Также в ВМС рассказали о курсировании в Черном и Азовском морях гражданских судов.

Так, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу в Черное море совершили четыре судна, три из них продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В Азовское море через Керченский пролив вошли восемь судов, четыре из них двигались из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС.

Напомним, 11 сентября бойцы ГУР провели рейд по Черному морю. В ходе рейда они атаковали платформу "Крым-2" и уничтожили вражеский истребитель Су-30СМ. К операции были привлечены 14 десантных катеров Sea Force.