Россия держит в Черном море ракетоносители, снаряженные "Калибрами": есть угроза точечных ударов

По состоянию на 12 февраля государство-террорист Россия держит в Черном море 12 кораблей, из которых два – подводные ракетоносители с "Калибрами". В связи с этим существует угроза точечных ударов по территории Украины.

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В то же время о массированном обстреле пока речь не идет, сообщила в эфире национального телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что еще один корабль РФ находится в Азовском море.

Представитель ОК "Юг" пояснила, что вывод Россией в море такого количества судов связан с прекращением штормов, ранее мешавших врагу развернуть там широкую корабельную группировку.

По словам Гуменюк, подводные ракетоносители РФ имеют до 8 снаряженных и готовых к применению "Калибров".

"Но мы помним о том, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий, то есть на боевом курсе. Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу в две недели. И мы пристально за этим наблюдаем", – объяснила спикер.

Напомним: 7 февраля Гуменюк сообщала, что РФ вывела из Черного моря все ракетоносители из-за неблагоприятных погодных условий, в частности, мощный шторм. С того времени вражеские корабли находились в пунктах базирования.

В то же время, 10 февраля Россия вновь запустила ракеты типа Х-101, Х-555, "Калибр" по Украине: среди прочего, они пролетали воздушным пространством Молдовы и Румынии, прежде чем зайти в наш. Первые звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях, а также в Киеве. В столице подтвердили работу сил ПВО, а в Харькове и Запорожье – прилеты, сообщалось о раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в минобороны России в очередной раз похвастались "высокоточными" ракетными ударами по территории Украины. Там также показали кадры того, как путинская армия устраивает террор мирных жителей;

– президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты, прошедшие воздушным пространством Молдовы и Румынии 10 февраля в рамках ракетной атаки по Украине, являются вызовом НАТО и коллективной безопасности. Мировое сообщество должно остановить этот террор.

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