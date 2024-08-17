'Россия должна была потерпеть поражение еще в прошлом году': Ходжес сказал, что помешало победе Украины

Украина потеряла драгоценное время, когда можно было нанести государству-агрессору России сокрушительное поражение в его полномасштабной агрессии. Российская армия должна была проиграть в войне еще в прошлом году, но западные партнеры затягивали важные решения о помощи Украине.

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Об этом в интервью журналистке Евгении Клочко сказал бывший командующий армией Соединенных Штатов Америки в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, Запад также потерял драгоценное время.

"Украина потеряла много времени. Запад лишился огромной возможности. Россия должна была потерпеть поражение еще в прошлом году, но из-за нерешительности со стороны западных партнеров этого не произошло. Более двух лет администрация президента Байдена затягивает нужные решения. Однако, с другой стороны, по моему мнению, они заслуживают большого уважения за принятие правильных решений. Но их решения были очень медленными даже за последние три недели", – сказал он.

Ходжес отметил, что в Белом доме уже давно должны были дать Украине разрешение на удары американским дальнобойным оружием по территории России. Вашингтон опасался, что российский диктатор Путин может применить ядерное оружие, если вглубь РФ будут прилетать американские ракеты.

Поворотным моментом, по мнению американского генерала, станет решение западных партнеров определить победу Украины общей политической целью и подкрепить это конкретными решениями.

"Тогда это будет поворотный момент. Но пока политические решения не привязаны к стратегической цели, то почти никогда вы не получите хороших результатов", – отметил Ходжес.

По его убеждению, 2024 год является годом стабилизации фронта, поэтому серьезных прорывов Украина не имеет ни на одном из направлений на поле боя. Для того чтобы прорывы были Украине, нужно увеличить численность своих военных.

"Украина воюет с людьми, которые истощены. Правительство не смогло создать надлежащую базу обучения и рекрутинга кадров, которые есть в большинстве профессиональных армий. Так что теперь украинцы должны усовершенствовать процесс мобилизации, потому что все, кто собирался стать добровольцем на волне патриотизма, уже сделали это. Теперь нужно привлекать женщин и мужчин, которые не воевали, чтобы они имели желание служить", – отметил генерал.

Кроме того, он посоветовал стране восстанавливать собственный оборонно-промышленный комплекс.

"Это то, что необходимо для того, чтобы в следующем году у нас был шанс на решающий результат", – добавил Ходжес.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Бен Ходжес отметил, что наступление ВСУ в Курской области удивило и поразило многих западных военных. Они должны признать, что недооценивали военный потенциал Украины.

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