Россия должна быть полностью разбита, как немцы в 1945 году: французский эксперт предостерег ЕС от полумер

Государство-террорист Россия, которая ведет войну против Украины, должна быть разгромлена так же, как нацистская Германия в 1945 году. Для этого Европа должна перестать применять лишь полумеры в помощи по отражению российской агрессии.

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Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis, CEPA) Николас Тензер. Он предупредил лидеров ЕС об опасности "усталости от войны".

"Дело в том, что исход войны, по сути, будет чем-то вроде момента 1945 года. Либо мы выиграем, либо проиграем", – сказал французский госслужащий, ученый и писатель.

Он подчеркнул, что под "мы" подразумевает не только Украину, поскольку война касается и непосредственно Европы.

По его мнению, исход этой войны определит судьбу последующих десятилетий для всего мира.

"По сути, это не игра с нулевой суммой, никаких полумер здесь быть не может", – сказал Тензер, предупреждая об опасности "усталости от войны" лидеров ЕС несмотря на то, что жители стран Европы, по его мнению, обеспокоены российской угрозой.

Он говорит, что результатом войны не может быть "полупоражение" России или "полупобеда" Украины.

"Россия должна быть полностью разгромлена, как Германия и Япония в 1945 году", – еще раз подчеркнул Тензер.

Как сообщал OBOZ.UA, военные эксперты убеждены, что Россия не откажется от своих целей в отношении Украины. Они дали прогноз о ходе войны в 2024 году и указали на риски в случае "замораживания" фронта.

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