Россия довела до катастрофы демографическую ситуацию на оккупированных территориях: в ГУР обнародовали цифры

Россия создала катастрофическую демографическую ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. Там Москва продолжает целенаправленный экоцид с целью стереть украинскую идентичность у местного населения и заменить украинцев на ВОТ выходцами из РФ, Центральной Азии и Северного Кавказа.

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Рождаемость на ВОТ в настоящее время крайне низка, а вот смертность – чрезвычайно высокая и значительно превышает даже среднероссийские показатели. Подробности масштабного преступления против человечности, которое прямо сейчас совершает Россия на украинской земле, раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты продолжают экоцид на оккупированных территориях Украины

В ГУР констатировали значительное ухудшение демографической ситуации на захваченных Россией территориях Украины . Там враг проводит политику этноцида, конечной целью которой является стирание национальной идентичности уукраинцев, оказавшихся под оккупацией, а также замещение их "переселенцами" из РФ, Центральной Азии и Северного Кавказа.

На оккупированных территориях Украины в настоящее время фиксируется крайне низкая рождаемость. И все это — на фоне крайне высокой смертности. По обоим показателям оккупированные территории Украины уже далеко обогнали даже Россию, если учитывать среднероссийские показатели рождаемости и смертности.

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Например, в 2025 году на оккупированной части Донецкой области естественный прирост населения составил -9,9% – это в 2,4 раза хуже, чем аналогичный показатель в РФ.

В целом за последние десять лет (в течение которых продолжалась российско-украинская война, сначала в "гибридном", а затем — и в полномасштабном формате) численность населения Донецкой и Луганской областей сократилась практически на треть. Если в 2001 году на украинском Донбассе проживало около 7,37 млн человек, то к началу 2024 года там осталось примерно 3,75 млн человек.

"Вызванное геноцидной войной России против Украины критическое положение на порабощенных территориях характеризуется продолжающейся миграцией украинского населения из зоны оккупации, на что влияет ряд факторов – активные боевые действия, резкое падение качества медицинских и других социальных услуг, репрессии, принудительная русификация и мобилизация в российскую оккупационную армию, отсутствие защиты права собственности", – назвали ещё один фактор сокращения численности населения Донецкой и Луганской областей в военной разведке Украины.

В дома украинцев Россия заселяет своих граждан

Убитых или "выдавленных" с родной земли украинцев Донбасса Россия активно заменяет "новым населением" – выходцами из России и мигрантами из Центральной Азии и т. д. Цель этих действий очевидна: Москва стремится полностью изменить этнический состав населения на этих территориях.

"Большое переселение" россиян на временно оккупированные территории Украины стимулируется Кремлем введением ряда специальных программ, льгот, финансовых и карьерных рычагов.

По состоянию на июль 2026 года в оккупированном Крыму и Севастополе находятся не менее 200–300 тысяч этнических россиян. В планах агрессора до 2042 года — переселить ещё 130 тысяч россиян только в Севастополь.

По состоянию на 2024 год в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей находились 200 тысяч россиян, а также около 100 тысяч трудовых мигрантов из Центральной Азии и Кавказа. Только с начала 2026 года на временно оккупированных территориях Донецкой области зарегистрировано около 10 тысяч таких "гастарбайтеров".

Кого и как Россия переселяет на ВОТ Украины

По данным ГУР, большинство незаконно перемещенных на ВОТ Украины россиян – это командированные из России лица, которые "работают" в подконтрольных захватчикам оккупационных администрациях, репрессивных аппаратах, бюджетных "учреждениях", "организациях" и "предприятиях".

"Лидеры государства-агрессора направляют на порабощенные земли российских медицинских работников, учителей, строителей. В оккупированный Крым заселили значительное количество так называемых военных пенсионеров и жителей отдаленных регионов России", – сообщают в военной разведке.

В качестве "стимула" для переезда Кремль создал систему финансовых бонусов.

"Отправленным на оккупированные территории Украины московитам платят двойной оклад, а также компенсацию за аренду жилья – до 7 210 рублей в день. Суточные достигают 8 480 рублей. За месяц командировки так называемый российский "чиновник" может получить более 470 тысяч рублей ( более 5 000 долларов), что более чем в 8 раз превышает среднюю зарплату в России", – рассказали в ГУР.

При этом оккупанты запустили программы типа "Земской врач" и "Земской учитель", участники которых обязаны отработать в порабощенных украинских регионах не менее 5 лет.

Россиян заманивают на оккупированные территории Украины также выделением "переселенцам" земельных участков и жилья, отобранного у законных владельцев – украинцев.

"Фактически Россия легализовала мародерство на временно оккупированных территориях Украины. Украденное жилье реализуют через льготные ипотечные программы", – отмечают в ГУР.

А землю для участников преступной войны против Украины Кремль выделяет бесплатно. В 2025 году в Крыму военным российской оккупационной армии из разных регионов государства-агрессора раздали 4 000 участков.

Привезенных на полуостров участников преступной войны против Украины Кремль активно использует в пропагандистских мероприятиях в рамках политики русификации Крыма, добавили в военной разведке.

Москва строит планы по "колонизации" захваченных территорий Украины

Колонизация временно оккупированных территорий Украины происходит в соответствии с рядом принятых в Москве "планов развития" и других документов, фиксирующих долгосрочные намерения агрессора.

Например, в документе о целевых показателях численности и демографической структуры Мариупольского и Кальмиусского районов ВОТ Донецкой области оккупанты ожидают, что к 2035 году население указанных районов должно увеличиться с нынешних 228 000 человек до 518 000 человек, в частности за счет завоза граждан России.

Колонизационные планы Кремля для временно оккупированного Крыма предусматривают долгосрочные программы до 2036 и 2042 годов. Один из ключевых компонентов этих программ – создание "привлекательных условий" для стимулирования заселения полуострова россиянами, в основном молодежью и квалифицированными кадрами.

"Указанная политика колонизации и русификации, проводимая российским режимом на временно оккупированных территориях Украины, носит признаки военного преступления, определенного подпунктом viii пункта b статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, а именно – перемещение государством-оккупантом части собственного гражданского населения на оккупированную территорию", – указали на еще одно тяжкое нарушение в длинном перечне военных преступлений России против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время Россия активизировала вербовку украинцев на временно оккупированных территориях Украины в ряды оккупационной армии.

В частности, в качестве источника "пушечного мяса" оккупанты выбрали студентов – не только украинцев, но и россиян, обучающихся на территории РФ. Подписать контракты им предлагают в обмен на сдачу экзаменов.

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