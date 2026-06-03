В обмен на сдачу сессии: студентов на ВОТ и в России заставляют подписывать контракты с минобороны

Студенты на временно оккупированных территориях Украины и в российских вузах сообщают о давлении во время подготовки к летней сессии. Администрации учебных заведений используют угрозу неудовлетворительных оценок и отчисления как инструмент для склонения молодежи к заключению контрактов с Министерством обороны РФ.

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Об этом сообщили активисты движения "ОТСІЧ". Информацию обнародовало военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Случаи давления фиксируются как на оккупированных территориях Украины, так и в регионах самой России. Сообщения поступают даже из тех учебных заведений, где экзаменационная сессия еще не началась, что, по мнению активистов, свидетельствует о заранее спланированной кампании.

Студентам предлагают подписать контракт на службу в подразделениях беспилотных войск РФ. Взамен им обещают академический отпуск и упрощенное прохождение или автоматическое закрытие сессии после завершения службы.

Среди учебных заведений, где, по информации активистов, поступали подобные жалобы, называют Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского в Симферополе и Бердянский государственный педагогический университет. Также об аналогичных случаях сообщают студенты ряда российских вузов.

Обещания относительно конкретного места службы могут не соответствовать действительности. Даже в случае подписания контракта нет гарантий, что новобранцев оставят в подразделениях операторов беспилотников, а не переведут в штурмовые части.

Движение ранее запустило специальный ресурс с рекомендациями для граждан, которые сталкиваются с принуждением к подписанию военных контрактов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Екатеринбурге, который считается одним из крупнейших технологических городов РФ, раздают листовки с призывами к студентам запускать БпЛА "Герань" (то есть "Шахеды") якобы в компьютерной игре вместо прохождения срочной службы. Их начали распространять вблизи местного вуза.

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