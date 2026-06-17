Россия усилила вербовку украинцев на ВОТ Украины в ряды оккупационной армии – ЦНС

Россия активизировала вербовку украинцев в ряды армии РФ на временно оккупированных территориях Украины. В частности, особенно активно "пушечное мясо" для войны с нашим государством оккупанты пытаются набирать в захваченном ими Мелитополе Запорожской области, при этом россияне прибегают к обману.

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На фоне тяжелых условий, в которые погрузили захватчики жителей Мелитополя, они пытаются воспользоваться безысходной ситуацией, в которой оказались люди, чтобы заставить их воевать против своих соотечественников. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

Что известно

В ЦНС утверждают, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты продолжают наращивать кампанию по вербовке населения в ряды ВС РФ.

"Визитки, рекламные листовки, плакаты и билборды с призывами вступать в подразделения беспилотных систем всё чаще появляются на улицах города, в общественных местах и возле административных зданий. В агитационных материалах российская армия обещает крупные выплаты, высокие зарплаты, социальные льготы, обучение современным технологиям и службу якобы вдали от передовой. Подразделения БПЛА представляются как престижное направление для тех, кто хочет работать с новейшей техникой и получать стабильный доход", – говорится в сообщении.

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Однако, как подчеркивают в Центре, обещанные "условия" оккупанты выполнять даже не собираются.

"По информации ЦНС, подобная реклама – лишь красивая обложка для набора новых контрактников. Из-за значительных потерь на фронте российская армия испытывает постоянный дефицит личного состава и ищет любые способы пополнения своих подразделений", – отмечают там.

Особое внимание российские вербовщики обращают на украинцев, которые из-за российского вторжения и оккупации города оказались в затруднительном финансовом положении. На фоне задержек зарплат, экономических проблем и отсутствия перспектив оккупанты пытаются убедить жителей оккупированных территорий, что контракт с ВС РФ якобы является для них единственной возможностью обеспечить себя и свою семью.

"Фактически подразделения беспилотных систем используются как рекламная витрина для вербовки. Людей привлекают рассказами о дронах, современных технологиях и высоких заработках, хотя после подписания контракта они могут оказаться совсем не там, где им обещали – в обычных пехотных или штурмовых подразделениях, которые российская армия пытается любой ценой доукомплектовать", – резюмировали в ЦНС.

Как рассказывал OBOZ.UA, студентов на ВОТ и в России заставляют подписывать контракты с минобороны РФ в обмен на сдачу сессии.

Кроме того, Россия усугубляет демографический кризис и меняет состав населения на оккупированных территориях Украины.

Москва заселяет их выходцами из РФ и гражданами других государств; такая политика России носит признаки этноцида.

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