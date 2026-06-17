Силы обороны отминусовали ещё 1260 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за последние сутки сократили численность российской оккупационной армии на 1260 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 386 тыс. 680 человек.

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Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за всё время полномасштабного вторжения

В утреннем сводке от 17 июня в Генштабе сообщили, что накануне украинские военные уничтожили семь танков (12 033), семь боевых бронированных машин (24 775), 51 артиллерийскую систему (44 169), две РСЗО (1 874), 2 052 БПЛА оперативно-тактического уровня (355 593), 10 наземных робототехнических комплексов (1 677).

Также уничтожено 486 единиц автомобильной техники и автоцистерн (107 994), три единицы специальной техники (4 303).

Всего за сутки Россия потеряла 2 618 единиц вооружений и техники, включая дроны.

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Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 427 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 33 корабля/катера, две подводные лодки, 4 783 крылатые ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ликвидировали командира российского подразделения 80-го танкового полка РФ Илхома Петера. Он был одним из фигурантов проекта "Обнулители", бывшие подчинённые обвиняли его в отдаче приказов об убийствах военнослужащих и отправке людей в смертельно опасные штурмы.

Также Силы обороны ликвидировали "личного киллера" Кадырова – по крайней мере , об этом начали писать российские пропагандисты.

А вот на юге нашей страны ещё один российский командир покончил жизнь самоубийством. Причиной якобы стало то, что он не смог обеспечить подчинённых топливом и боеприпасами после разрушения Чонгарского моста.

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