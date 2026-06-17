Не смог обеспечить подчиненных топливом и БК: после поражения Чонгарского моста российский командир покончил с собой. Фото

После того, как Силы обороны Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, у российских захватчиков возникли серьезные проблемы с логистикой между материком и Крымом. На этом фоне один из вражеских командиров, комбат 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ, покончил с собой.

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Речь идет о Мункуеве Бато Валерьевиче (род. 21.01.1990 г.) из села Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии. Об этом сообщили в 1-м отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло.

Комбат оккупантов покончил с собой днем 10 июня на фоне критических проблем с логистикой, обострившихся после поражения Чонгарского моста.

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До этого он служил в ВС РФ по крайней мере с 2015 года. В начале 2026 года Мункуев получил звание майора и возглавил мотострелковый батальон (штурмовой), но радовался повышению всего полгода.

"Нервы оккупанта не выдержали из-за постоянного давления со стороны высшего командования, которое требовало выполнения приказов, но полностью провалило обеспечение подразделения топливом и подкреплением", – говорится в сообщении.

Киберспециалисты Центра мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайла и 475-го ОШП "CODE 9.2" глубоко осведомлены о планах врага и четко видят последствия совместных операций.

"Работаем комплексно, чтобы облегчить продвижение на земле", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 июня Силы обороны Украины повторно атаковали Чонгарский мост, соединяющий материковую Украину (Херсонскую область) с временно оккупированным Крымом. После этого эта важная для врага переправа полностью выведена из строя.

Первым ударом 7 июня удалось повредить полотно в одном направлении. Теперь же движение по этому важному логистическому пути перекрыто на длительное время.

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