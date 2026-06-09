Полностью выведен из строя: ВСУ повторно поразили Чонгарский мост. Видео

В ночь на вторник, 9 июня, Силы обороны Украины повторно атаковали Чонгарский мост, который соединяет материковую Украину (Херсонскую область) со временно оккупированным Крымом. После этого эта важная для врага переправа полностью выведена из строя.

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Повторное поражение стало результатом совместной работы Центра мультидоменных операций "Фаланга", 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло и 475-го отдельного штурмового полка "CODE 9.2". Операция реализована украинскими дронами FP-2. Об этом сообщили в Facebook 1-го ОШП.

"Первым ударом 7 июня мы повредили полотно в одном направлении. Теперь этот важный логистический путь полностью выведен из строя. Результат – движение перекрыто на длительное время", – сообщили военные.

Они отметили, что мост не разрушен, но движение по переправе длительное время будет невозможно.

"Можем повторить"? Мы уже это сделали... Мы видим все передвижения и полностью контролируем ремонтные работы врага. Готовы внести свои дальнобойные коррективы в любой момент. Системная FrontStrike-работа продолжается. Дальше будет", – сказано в сообщении.

Что предшествовало

Украина атаковала дроном-камикадзе мост вблизи Чонгара на временно оккупированной территории Херсонской области, который служил въездом в Крым. В результате атаки было повреждено мостовое полотно, из-за чего оккупанты перекрыли въезд маршрут на полуостров.

Впоследствии стали известны подробности поражения. Операция была спланирована и реализована совместным центром мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло и 475 ОШП CODE 9.2. Отмечается, что во время атаки были применены средства Fire Point и БпЛА "Бегемот".

А 9 июня оккупанты заявили, что после ночной атаки украинских беспилотников снова поврежден мост. Движение через переправу между Херсонщиной и Крымом перекрыто, водителей призвали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций Украины сообщили о новых успехах на южном направлении. Украинские операторы беспилотников установили частичный воздушный контроль над участком сухопутного маршрута, которым российские войска обеспечивают логистику в Крым.

По данным ССО, операторы БпЛА 3-го отдельного полка осуществляют поражение техники и инфраструктуры противника на маршруте Мелитополь – Чонгар. В результате действий украинских подразделений существенно затруднена логистика российских войск, в частности поставки горючего на временно оккупированный Крым.

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