Оккупанты пожаловались на повторный удар по мосту в Чонгаре: почему он имеет критическое значение для врага. Карта

В Чонгаре, что на Херсонщине, после ночной атаки украинских беспилотников снова поврежден мост. Движение через переправу между Херсонщиной и Крымом сейчас перекрыто.

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Об этом сообщил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. Он призвал местных пользоваться маршрутами через Армянск и Перекоп.

"В Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА. Движение по мосту снова перекрыто. На месте работают профильные службы", – сообщил гауляйтер.

Последствия удара

По словам первого заместителя председателя Херсонской ОГА Юрия Соболевского, повреждение моста в Чонгаре имеет важное значение для оккупантов. Прежде всего из-за его роли в военной логистике.

"Некоторые пропагандисты уже написали панические публикации о мосте. Что интересно, когда взорвали ГЭС, они молчали. Значит, мост в Чонгаре прямо затрагивает их интересы", – пояснил он.

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Не менее важным следствием является психологический эффект для оккупантов и оккупационных властей. Поражение таких объектов демонстрирует, что на территории Херсонщины нет мест, где они могут чувствовать себя полностью защищенными.

"Хороший знак, что отработка по таким объектам прямо указывает на то, что характер боевых действий на юге в недалекой перспективе станет более динамичным", – добавил Соболевский.

Также он напомнил, что системные удары по Антоновскому мосту происходили перед освобождением правобережной части Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование начало выводить войска с территории Кинбурнской косы в Николаевской области. Пойти врага на такой шаг вынудила украинская кампания ударов средней дальности по российским линиям снабжения на оккупированной территории.

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