Оккупанты теряют важный плацдарм? В ISW оценили ситуацию на Кинбурнской косе. Карта

Российское военное командование начало выводить войска с территории Кинбурнской косы в Николаевской области. Пойти врага на такой шаг вынудила украинская кампания ударов средней дальности по российским линиям снабжения на оккупированной территории.

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Нарушение логистики сделало размещение врага на косе невозможным. Об этом говорится в аналитике Института изучения война.

Враг вынужден бежать

Партизаны движения сопротивления "Атеш" сообщили, что один из агентов организации в штабе российской группы войск "Днепр" подтвердил, что части 337-го воздушно-десантного полка покидают свои позиции в северной и западной частях Кинбурнской косы.

Агент сообщил, что поставки боеприпасов, топлива и продовольствия прекратились, российские войска на косе не смогли отразить удары украинских беспилотников, и потери у путинской армии растут. Российское военное командование начало передислокацию неуказанного количества войск из 337-го полка ВДВ на Запорожское направление.

При этом остатки вражеских сил на Кинбурнской косе практически истощены из-за отсутствия пополнения и больше не могут удерживать территории.

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Реакция ВСУ

Представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин 8 июня заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение партизан. В то же время он отметил, что украинские силы проводят операции по установлению огневого контроля над российскими наземными линиями связи в оккупированной Херсонской области, поэтому вывод российских войск с Кинбурнской косы вполне вероятен.

Аналитики ISW отметили, что кампания Украины по нанесению ударов средней дальности по российским логистическим линиям в оккупированной южной и восточной части Украины оказывает влияние на поле боя. Также эксперты уверены, что ситуация для врага в ближайшее время будет только усугубляться.

Российские войска ранее использовали свои ограниченные позиции на Кинбурнской косе для нанесения артиллерийских ударов по Очакову и других населенных пунктах Николаевской области.

Ранее сообщалось, что причиной отступления российских оккупантов с Кинбурнской косы стали серьезные проблемы с логистикой и значительные потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженная агрессия России против Украины нанесла масштабный ущерб экосистеме Черного моря. Отдельные природоохранные зоны, в том числе и Кинбурнская коса, фактически уничтожены, а их восстановление сейчас под вопросом.

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