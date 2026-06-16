В Украине ликвидировали командира российского подразделения, отдававшего приказы о казни своих солдат: стали известны подробности

На войне против Украины погиб командир штурмового подразделения 80-го танкового полка РФ Ильхом Петер. Российский военный был одним из фигурантов проекта "Обнулители", где его бывшие подчиненные обвиняли его в отдаче приказов об убийстве военнослужащих и отправке людей в смертельно опасные штурмы.

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О его смерти сообщила жена оккупанта. Информацию распространили российские СМИ.

Петер погиб 25 мая 2026 года. При этом обстоятельства его смерти она не уточнила, ограничившись записью с прощанием и упоминанием о дочери.

Ильхом Петер был уроженцем Оренбургской области России и имел позывной "Акула". Во время полномасштабной войны он командовал штурмовиками 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр".

В начале вторжения подразделение, в котором служил Петер, находилось в селе Богдановка Киевской области. Именно в этот период российские военные, по данным украинских правоохранителей и свидетельствам очевидцев, были причастны к преступлениям против мирного населения.

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Особую огласку имя Петера приобрело после показаний его бывших подчиненных. Они рассказывали о систематическом вымогательстве денег у военных за снаряжение, возможность избежать штурма или наказания. Также командиру вменяли жестокое обращение с личным составом и практику так называемых "обнулений" — внесудебных казней солдат –.

Один из российских штурмовиков утверждал, что Петер приказал убить военного с позывным "Фикса", который отказался выполнять боевое задание без оружия и средств защиты. Командир открыто заявлял, что не прекратит отправлять подчиненных на опасные задания, пока не получит звание Героя России.

Информация о деятельности Петера была включена в журналистский проект, посвященный российским военнослужащим, которых обвиняют в пытках, убийствах и принудительной отправке собственных подчиненных в штурмовые атаки с минимальными шансами на выживание.

Напоминаем, что за сутки 15 июня украинские защитники ликвидировали и ранили1230 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя было уничтожено десятки единиц различной вражеской техники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что недавно из-за беспорядка и путаницы внутри российских войск на Александровском направлении в одном из подразделений стало на одного оккупанта меньше. Он погиб в результате дружественного огня, еще один захватчик получил ранения.

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