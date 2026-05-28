Недавно из-за беспорядка и путаницы внутри российского войска на Александровском направлении в одном из подразделений стало на одного оккупанта меньше. Он погиб в результате дружественного огня, еще один захватчик получил ранения.

Об этом стало известно из перехвата, который получили украинские разведчики. Запись разговора двух россиян обнародовали в Telegram-канале Главного управления разведки.

В перехвате оккупант под псевдонимом "Сухой" рассказывает, что боец с позывным "Мага" погиб, потому что его застрелили свои. Вместе с тем еще один вражеский солдат получил ранения. Трое захватчиков остались невредимыми.

"Мага" – "200", ваши задвухсотили пацана. Он не успел еще сегодня дойти до позиции даже. И н*гр у меня, трехсотый", – доложил "Сухой".

В ответ на жалобы "Сухого" московит из другого подразделения под псевдо "Грифон" объяснил, что такие ситуации случаются из-за беспорядка и плохой организации. Он фактически признал, что причиной стала путаница между различными группами, которые действовали несогласованно.

"Бывает такое, мужчины, бывает. Это называется долбо*бы с одной стороны, долбо*бы с другой стороны", – объяснил "Грифон".

Напомним, на фронте фиксируют новую проблему в российской армии. Оккупанты начали уничтожать собственные беспилотники из-за хаоса в координации.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 27 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1160 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

