Российские солдаты начали сбивать собственные дроны из-за хаоса с координацией: всплыли данные о проблемах в войсках Путина

На фронте фиксируют новую проблему в российской армии. Оккупанты начали уничтожать собственные беспилотники из-за хаоса в координации.

Видео дня

В то же время часть таких случаев пытаются выдать за успешное уничтожение украинских дронов. Об этом все чаще сообщают даже пророссийские источники.

Как отмечается, в ответ на активное развитие беспилотных технологий в Украине российская армия начала создавать мобильные огневые группы. Речь идет о подразделениях, оснащенных пикапами с пулеметами или дронами-перехватчиками, которые дежурят на потенциально опасных участках фронта.

Впрочем, из-за слабой координации между подразделениями и проблем со связью такие группы нередко не получают информации о работе собственных беспилотников в зоне ответственности. В результате военные открывают огонь по дронам, не понимая, что это техника их же армии.

Дополнительной проблемой является то, что расчеты мобильных групп не всегда могут идентифицировать российские беспилотники по внешнему виду. Поэтому, по оценкам самих российских авторов, ситуация может привести к масштабному и хаотичному уничтожению собственной техники.

Отдельные случаи носят еще более показательный характер. По данным источников, иногда военные демонстрируют якобы сбитые "украинские" дроны, однако впоследствии выясняется, что это российские аппараты. В таких ситуациях, чтобы избежать ответственности или получить обещанное вознаграждение, факты подменяют или замалчивают.

Также сообщается о попытках фальсификации: на обломки собственных беспилотников могут наносить украинскую символику, чтобы выдать их за вражеские. Это согласуется с пропагандистскими нарративами, которые активно используются внутри РФ.

В то же время российские мобильные огневые группы сами становятся мишенью для украинских дронов. В частности, применяются быстрые перехватчики с элементами искусственного интеллекта, которые способны действовать как днем, так и ночью и на значительном расстоянии.

В пророссийских кругах также признают, что Россия отстает в развитии систем противодействия беспилотникам. Среди причин называют отсутствие системного подхода, экспериментальный характер решений, а также проблемы со связью, которые ухудшаются из-за ограничений мобильного интернета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!