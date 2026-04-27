Нашли точку управления дронами – уничтожили: в ГПСУ показали точную работу по врагу. Видео

Бойцы Государственной пограничной службы Украины уничтожили точку управления вражескими беспилотниками на Южно-Слобожанском направлении. Удар по позиции нарушил систему координации дронов противника и снизить эффективность его огневого поражения.

Операцию выполнили операторы подразделения РУБпАК "Стрикс". Об этом сообщила ГПСУ.

Известно, что обнаруженная позиция использовалась российскими военными для управления беспилотниками, которые осуществляли разведку и корректировку артиллерийских ударов по украинским позициям.

На видео зафиксировали как российский военный взаимодействует с оборудованием, а именно с наземной станцией управления дронами – в частности антенны и вспомогательных устройств связи.

После установления координат цель была оперативно поражена. Удары привели к серии взрывов и пожаров, которые охватили здания. В результате ударов также ликвидированы военнослужащие противника, которые находились на пункте управления.

