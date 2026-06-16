ВСУ отминусовали еще 1230 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 15 июня украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1230 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 385 420 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 1 танк, 5 бронемашин и 36 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 12 026 танков, 24 768 ББМ и 44 118 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1872 единицы реактивных систем залпового огня, 1427 систем противовоздушной обороны и 1667 наземных роботизированных комплексов.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолета и 353 541 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4783 российских крылатых ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 107 508 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4300 – специальной техники.

Главные истории дня

Напомним, украинские военные продолжают наносить точные удары по позициям российских оккупантов на востоке страны. На Константиновском направлении пилоты Сил обороны уничтожили здание, в котором находились вражеские штурмовые группы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Украины атаковали полигон на Запорожье, где проходят подготовку оккупанты. Подробности раскрыл командующий СБС Роберт Бровди.

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