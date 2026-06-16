На войне в Украине ликвидировали "личного киллера" Кадырова – rosmedia

57-летнего Артура Денисултанова, которого российские и украинские СМИ связывали с рядом громких преступлений, ликвидировали во время войны против Украины. По имеющимся данным, он погиб в Донецкой области осенью 2024 года.

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О гибели Денисултанова стало известно из материала российского издания "Медиазона", которое ссылается на данные из утечки реестра ЗАГС. Журналисты отметили, что смерть мужчины зарегистрировали в Чечне 4 декабря 2024 года.

В публикации также напомнили, что ранее его обвиняли в причастности к убийству бывшего охранника главы Чечни и покушению на командира добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева.

Путь на фронт

Последний приговор Денисултанов получил в феврале 2023 года. Тверской районный суд Москвы приговорил его к шести годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писал "Коммерсант", в марте 2022 года Денисултанов вместе с сообщником предложил сотруднику одного из московских банков обменять рубли на иностранную валюту. После этого у потерпевшего похитили сумку, в которой находилось 37 млн рублей.

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Впоследствии мужчина покинул колонию и отправился на войну против Украины. Согласно данным из утечки РАГС, он погиб 2 ноября 2024 года вблизи города Селидово в Донецкой области.

Обстоятельства гибели

Украинский государственный проект "Хочу жить" сообщал, что Денисултанов служил рядовым в составе 27-й мотострелковой дивизии РФ. По информации проекта, фактическая дата его гибели могла быть другой – 2 сентября 2024 года.

Также был обнародован номер его жетона – АБ-760307. При этом официальная регистрация смерти состоялась лишь через месяц после указанной в документах даты гибели.

В различных публикациях Денисултанова называли "петербургским бандитом" по прозвищу Динго. За годы своей жизни он неоднократно менял личные данные и пользовался различными документами.

В частности, в 2001 году он женился на сестре бизнесмена Кияма Курмакаева и взял её фамилию. В 2008 году сменил имя на Цебро. Также имел документы на имена Артур Кринари и Александр Дакар.

Криминальное прошлое

Российское издание "Коммерсант" называло Артура Денисултанова влиятельной фигурой в криминальной среде РФ. По данным "Руспресс", впервые его осудили ещё в 1990 году в Чечено-Ингушской АССР за вымогательство.

В 1998 году Денисултанов вместе с сообщниками пытался похитить директора Колпинского пищевого комбината в Санкт-Петербурге. Однако вместо предпринимателя преступники захватили его водителя и требовали за освобождение 300 тысяч долларов. Через две недели мужчину отпустили за выкуп в пять тысяч долларов, после чего Денисултанов с поддельными документами уехал в Харьков.

Впоследствии украинские власти выдали его России. Там его обвинили в мошенничестве, использовании поддельных документов, покушении на жизнь сотрудника милиции и похищении человека. Уже в 1999 году Денисултанов вышел на свободу после обмена: его отец освободил из чеченского плена российского срочника и обменял его на сына.

В 2000-х годах имя Денисултанова неоднократно фигурировало в криминальных сводках. В частности, в 2002 году его обвинили в мошенничестве, однако впоследствии расследование было приостановлено.

Покушение в Киеве

В 2008 году Денисултанова задержали в Австрии из-за угроз бывшему сотруднику службы безопасности главы Чечни Умару Исраилову. После того как Исраилов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобами на пытки и похищения людей в Чечне, его застрелили в Вене в январе 2009 года. Следствие не доказало причастность Денисултанова к убийству, после чего его депортировали в Россию.

После досрочного освобождения в 2017 году Денисултанов прибыл в Киев, представившись журналистом французского издания Le Monde Алексом Вернером. Там он познакомился с командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адамом Осмаевым и его женой Аминой Окуевой.

1 июня 2017 года во время встречи в автомобиле Денисултанов открыл огонь по Осмаеву. В ответ Окуева несколько раз выстрелила в нападавшего и ранила его. Денисултанов выжил, а впоследствии отрицал все обвинения в свой адрес.

В 2019 году его обменяли на украинских пленных. По информации "Коммерсанта", перед возвращением в Россию он некоторое время воевал в составе незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне против Украины погиб командир штурмового подразделения 80-го танкового полка РФ Илхом Петер. Российский военный был одним из фигурантов проекта "Обнулители", где его бывшие подчинённые обвиняли его в отдаче приказов об убийствах военнослужащих и отправке людей в смертельно опасные штурмы.

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