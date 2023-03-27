Россия еще с 2021 года готовит экипажи на снятых с постаментов танках Т-34-85 — Defense Express

Россия еще с 2021 года готовит экипажи на снятых с постаментов танках Т-34-85. Не стоит исключать, что вслед за Т-54 или даже Т-10 россияне повезут на фронт и Т-34-8

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Об этом сообщает издание Defense Express. Оккупанты формируют дивизии на этих танках времен Второй мировой.

После заявлений в Кремле о восстановлении 1600 танков, российская пропаганда продолжила свою кампанию и заявила о намерении создать танковую дивизию на базе Т-34-85, которые были сняты с постаментов и восстановлены. На первый взгляд может показаться, что это лишь продолжение абсурдной пропагандистской кампании, и российские власти стремятся использовать символическую ценность Т-34 для своих целей.

"Но, похоже, здесь сами рашисты считают, что как минимум озвучивают вполне рациональную идею с формированием дивизии на этих танках времен Второй мировой. Потому что это, по сути, является лишь масштабированием практик по использованию Т-34-85, которые и так имели место в армии РФ еще до полномасштабного вторжения в Украину", – говорится в сообщени.

Стоит отметить, что 30 танков Т-34-85, которые Россия приобрела у Лаоса в 2019 году для использования на парадах на Красной площади, были на самом деле включены в отдельный батальон в составе 4-й танковой Кантемировской дивизии. Эта дивизия, до февраля 2022 года, была единственной, где использовались новейшие танки Т-90М "Прорыв".

Хотя исходно речь шла скорее о символическом значении и пропагандистской бутафории, Минобороны РФ, видимо, отнеслось к этому делу серьезно. Они организовали настоящий конкурс среди контрактников за право служить на этих "парадных" танках, где на одно место приходилось вроде бы 13 кандидатов. Для того чтобы победить в отборе, контрактники должны были знать характеристики Т-34-85, включая особенности его эксплуатации и применения.

А кто из военных РФ прошел отбор для службы на пропагандистских танках, дальше на полном серьезе прошел курс подготовки на Т-34-85, во время которого танкисты учились обслуживать и управлять такими машинами. Правда, пробовали ли при этом из них стрелять – данных пока нет.

Более того – российская пропаганда образца второй половины 2010-х годов активно "разбирала" сюжеты о том, что снятый с вооружения армии РФ только в 1993 году танк Т-34 до сих пор активно использовался в мире. В частности во время войн в Югославии в 1990-х годах, или до сих пор служит в составе береговой обороны Вьетнама или в составе формирований йеменских хуситов.

Поэтому на самом деле здесь не стоит исключать вариант, что шутки станут действительностью, и вслед за Т-54 или даже Т-10 россияне повезут на фронт и Т-34-85. Даже если для этих танков времен Второй мировой Минобороны РФ пропишет "небоевую" идеологическую функцию "подъема духа" оккупационных войск на передовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из "экспертов" в шоу главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева заявил, что если понадобится, Россия будет снимать танки Т-34 с постаментов, чтобы отправить их на фронт. Такими "постаментными" танками, по его словам , можно сформировать бронетанковую дивизию.

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