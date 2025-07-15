'Россия ежедневно теряет целую роту солдат': в ВСУ рассказали о тактике оккупантов на Харьковском направлении

На Харьковском направлении российские войска ежедневно теряют убитыми и ранеными около 100 человек – фактически целую роту. За неделю таких ежедневных потерь РФ лишается батальона своих оккупантов, но не перестает бросать в штурмы "свежее мясо".

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Такие данные привел представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона. Он рассказал о тактике оккупантов.

"Только на нашем направлении они ежедневно теряют ориентировочно 100 человек убитыми и ранеными – это фактически целая рота, а за неделю – это уже больше батальона, но это их не останавливает", – сказал Шамшин.

По его словам, оккупанты продолжают активные штурмовые действия, приближая то время, когда в конце концов истощат свои силы.

"Даже российская армия рано или поздно столкнется с таким понятием, как истощение, и вот когда это произойдет, вероятно, что россиян может ждать сюрприз. Надеюсь, очень неприятный", - добавил спикер.

Шамшин отметил, что россияне имеют численное преимущество, и их тактика сейчас заключается в том, чтобы растянуть линию украинской обороны.

Оккупанты пытаются атаковать в разных местах, и две недели назад, они начали активные действия в районе села Меловое, расположенного к северо-востоку от поселка Большой Бурлук.

"Там они действительно пересекли государственную границу и пытались двигаться в направлении села Амбарное и были остановлены, потом они изменили вектор своего движения и попытались продвинуться в направлении села Хатнее, но также были остановлены. Они пытаются растягивать нашу оборону, ища слабые места, и если они думают, что им где-то удается находить такое слабое место, они в таких местах будут накапливать свою пехоту, которой будут развивать успех", – рассказал спикер.

Он сообщил, что за минувшие сутки враг пять раз штурмовал позиции украинских защитников в районах села Зеленое и города Волчанск.

"Атакуют россияне преимущественно малыми пехотными группами от трех до пяти человек при активной поддержке дронов. Сам Волчанск фактически стерт, там нет ни одного уцелевшего здания, при этом россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, тяжелых систем, также реактивных систем залпового огня, но главная угроза в Волчанске сейчас - это дроны, их у россиян очень много и они очень активны", - добавил Шамшин.

Напомним, что по данным Генштаба, ситуация на фронте остается напряженной. За минувшие сутки, 14 июля, произошло 185 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки российские захватчики потеряли на фронте 1230 военных преступников. Также украинские защитники отминусовали еще 430 единиц российской военной техники и вооружения, половина из которого – дроны, уничтожили 52 вражеские артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин, три танка, две реактивные системы залпового огня.

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