Россия ежемесячно мобилизует около 40 тыс. человек: Зеленский назвал цифру потерь, которая может заставить Путина изменить решение о войне

Россия ежемесячно теряет десятки тысяч военных, пытаясь удерживать и продвигаться на украинской территории. На самых интенсивных участках фронта цена одного километра захваченной земли для армии РФ достигает более полутора сотен солдат, что, по словам украинского президента, рано или поздно станет определяющим фактором для Москвы.

Об этом в прямом эфире заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию выступления главы государства публикует Офис президента Украины.

Только в декабре Силы обороны Украины ликвидировали около 35 тысяч российских военных убитыми и тяжелоранеными, а в январе – примерно 30 тысяч. Уменьшение количества штурмов со стороны РФ, не означает уменьшение общих потерь противника.

"Особенно высокую "стоимость войны" Россия платит на Донетчине – одном из самых интенсивных направлений фронта. Там, по подсчетам украинской стороны, на каждый километр оккупированной территории приходится в среднем 156 российских солдат", – говорит Зеленский.

Россия ежемесячно мобилизует около 40-43 тысяч человек, однако общая численность ее группировки в Украине не растет, поскольку значительная часть новобранцев не доходит до передовой. В то же время задачу украинской армии он очертил четко – уничтожать не менее 50 тысяч оккупантов ежемесячно, прежде всего среди штурмовых подразделений.

Отдельно президент вспомнил слова Вольфганг Ишингер, который накануне международной конференции отметил, что пока Украина сдерживает агрессора, угроза для Европы остается ограниченной. Зеленский подчеркнул: именно украинцы сегодня удерживают европейский фронт, платя за это чрезвычайно высокую цену – человеческими потерями, болью и страданиями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что подразделения ВСУ продолжают активные действия в районе Донецкой области. На Краматорском направлении подразделения группировки войск "Восток" держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное.

